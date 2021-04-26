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В России решили реанимировать ГУЛАГ
26 апреля 2021 | 13:15
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Правительство РФ обсуждает возможность привлечения к строительству объектов БАМа и Трансссиба осужденных. Эта тема затрагивались на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 апреля.
По итогам совещания Минтрансу, ФСИН и РЖД поручено до 14 мая проработать этот вопрос, обсудив также создание инфраструктуры для размещения привлеченных к строительству осужденных.
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