ТЕМА

В России решили реанимировать ГУЛАГ

26 апреля 2021 | 13:15

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Правительство РФ обсуждает возможность привлечения к строительству объектов БАМа и Трансссиба осужденных. Эта тема затрагивались на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 апреля.


По итогам совещания Минтрансу, ФСИН и РЖД поручено до 14 мая проработать этот вопрос, обсудив также создание инфраструктуры для размещения привлеченных к строительству осужденных.

Стройка на БАМе испытывает сейчас острый дефицит кадров из-за масштаба работ и нехватки трудовых мигрантов, которые не смогли вернуться в РФ из-за пандемии коронавируса.

Известно, что законодательство РФ разрешает привлекать осужденных к работам как в исправительном учреждении, так и за его пределами, но этот труд должен оплачиваться. Эксперты также говорят, что для соблюдения нормативных условий привлечения осужденных к работам на стройках могут "потребоваться значительные материальные ресурсы".



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