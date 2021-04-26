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С начала года из-за карантина бюджет Киева недополучил 2,5 млрд грн, – Кличко

26 апреля 2021 | 13:27

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Об этом лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Интер". "В прошлом году город недополучил 5 миллиардов гривен поступлений в бюджет. За первый квартал этого года – уже более 2,5 миллиарда гривен. Это большие суммы. Но мы понимаем, что жизнь и здоровье людей остаются ключевым приоритетом", – сообщил Кличко.


Кличко отметил, что введенные карантинные ограничения дали результат и динамика заболеваемости в городе снизилась.

"Я могу сказать, что ограничения, которые мы ввели: на проезд в общественном транспорте, закрытие ресторанов и кафе, дали результаты. И мы сегодня имеем значительное снижение заболеваемости в городе", – пояснил лидер "УДАРа".

Вместе с тем он призвал быть бдительными и соблюдать правила карантина.

"Нам нельзя впадать в эйфорию и считать, что все вызовы уже позади. Вскоре будут праздники, Пасха. Я обратился ко всем конфессиям, если есть возможность, проводить богослужения в режиме онлайн. Если нет, придерживаться ключевых правил: температурный скрининг прихожан, один человек на 10 квадратных метров площади помещения, дезинфекция помещений и масочный режим", – резюмировал Кличко.



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