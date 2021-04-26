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Евросоюз уже летом откроет границы для вакцинированных, – глава Еврокомиссии
26 апреля 2021 | 13:29
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Европейский Союз в течение лета откроется для туристов, привитых вакцинами от COVID-19, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.
Отмечается, что быстрые темпы вакцинации в США и переговоры между американскими властями и Евросоюзом о том, как сделать сертификаты вакцинации приемлемыми в качестве доказательства иммунитета для туристов, позволят Еврокомиссии рекомендовать изменение политики, которая могла бы обеспечить восстановление трансатлантических путешествий для отдыха.
В публикации не уточняются детали такого решения, в частности, в некоторых цитатах президента Еврокомиссии говорится о вакцинации именно в США, а в других - в общем о лицах, привитых признанными в ЕС вакцинами, без привязки к стране прививки.
"Насколько я вижу, американцы используют вакцины, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это даст возможность свободного передвижения и путешествий в Европейский Союз", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Поскольку очевидно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто привит вакцинами, одобренными EMA", - добавила она. Агентство одобрило все три вакцины, которые используются в США, а именно Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.
Фон дер Ляйен не стала называть конкретных дат, когда именно могут открыться туристические поездки или подробности того, как это будет происходить. Но ее комментарии - это утверждение высокого уровня о том, что действующие ограничения на поездки должны быть изменены на основании сертификатов о прививках.
Она добавила, что восстановление путешествий будет зависеть "от эпидемиологической ситуации, но ситуация улучшается в Соединенных Штатах, как, надеемся, улучшается и в ЕС".
Дипломаты из европейских туристических стран, в основном во главе с Грецией, неделями доказывали, что критерии блока для определения того, является ли страна "безопасным" происхождением, основанный только на низком уровне случаев заболевания COVID-19, быстро становятся неактуальными, учитывая ход прививочной кампании в США, Великобритании и некоторых других странах.
В течение нескольких недель между представителями Евросоюза и США продолжаются технические дискуссии относительно того, как практически и технологически сделать сертификаты вакцин с каждого места широко применяемым, чтобы граждане могли использовать их для путешествий без ограничений.
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