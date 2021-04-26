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Топ-менеджер турецкой криптобиржи исчез, прихватив с собой $2 млрд
26 апреля 2021 | 13:31
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В Турции прекратила свою работу криптовалютная биржа Thodex, а ее основатель Фарук Фатих Озер исчез с $2 млрд, которые принадлежат инвесторам.
По информации Bloomberg, 21 апреля Thodex объявила, что приостановит торги на пять дней для устранения "аномальных колебаний на счетах", однако через некоторое время сайт биржи перестал работать.
В турецком издании Demiroren сообщают, что Озер удалил свои профили в социальных сетях и улетел в Албанию.
При этом, по данным СМИ, с ним был Огуз Эврен Кылыч, который подал иск против Thodex, сообщив, что жертвами мошенничества стали около 390 тысяч пользователей.
Озер заявил в публикации на сайте биржи, что пострадали только 30 тысяч клиентов, а заявления о пропаже $2 млрд якобы являются "необоснованными".
К этому времени турецкие власти уже выдали международный ордер на арест Озера и возбудили против него уголовное дело о мошенничестве. Уже задержали 62 человека, еще 16 находятся в розыске.
Thodex — турецкая криптовалютная биржа, основанная в 2017 году. Количество активных пользователей площадки — 390 тысяч человек. По данным Coinmarketcap, объем торгов на криптобирже в последний день работы составил $583 млн.
16 апреля Центробанк Турции запретил с 30 апреля расплачиваться криптовалютой. По мнению ведомства, такие сделки не контролируются регуляторами, что создает риски безопасности и убытков.
Напомним, генеральный директор криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг в 2020 году стал самым богатым предпринимателем, работающим в сфере блокчейн и криптовалют. Согласно рейтингу Hurun Global Rich List 2021, его состояние оценивается в $11,5 млрд.
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