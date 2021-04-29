29 апреля 2021 | 08:51 , Виктор Миняйло для «Темы»

Каждая уважающая себя европейская столица имеет город-спутник с названием Вышгород. Например, такие города есть возле Праги и Будапешта. Именно в венгерском Вышеграде создана так называемая Вышеградская четверка. Свой Вышеград присутствует и в Республике Сербской. А мы поехали посмотреть проверить наш Вышгород.

Как и положено, осмотр города начали с набережной Киевского моря. В теплое время года на нем всегда можно увидеть разноцветные паруса яхт различных категорий. Именно здесь усовершенствовал свое мастерство трехкратный олимпийский чемпион Валентин Манкин. На набережной есть несколько клубов виндсерфинга, где можно взять на прокат доску, гидрокостюм, и даже инструктора. Но во время нашего путешествия все это было закрыто, и мы довольствовались осмотром моря с берега.

Киевское море было создано греблей Киевской ГЭС в 1964 году и стало последним из шести водохранилищ на Днепре. Во время нашей морской прогулки резко похолодало, пошел снег, и мы отправились в центр - отогреться, выпить кофе без коньяка, но с сигареткой. По дороге осмотрели собор Вышгородской богоматери УГКЦ.



Церковь современная, построена по проекту архитектора Юрия Лосицкого. Именно он проектировал восстановление Михайловского собора и Рождественской церкви на Подоле, где отпевали Тараса Шевченко.

Хотя дело было во вторник, краеведческий музей в так называемом «доме Клюквы» был закрыт. Никаких пояснительних записок не обнаружили, так что довольствовались наружным осмотром красивого старинного здания конца 19 века. Почему музей не работает мы узнали немного позже.

После небольшого обогрева осмотрели памятник Борису и Глебу, который установлен не месте, где еще не так давно красовался Ленин.



Тут логичным будет небольшое историческое отступление. Город впервые упоминается в 946 году как любимое место пребывания княгини Ольги. В 1015 году в Васильевской церкви были похоронены первые русские святые Борис и Глеб. Бориса убили недалеко от Киева на реке Альта и в его честь назван город Борисполь, о котором мы расскажем в другой раз. А Глеб погиб где-то под Смоленском. Там в 1991 году был зачем-то установлен памятный знак. После убийства тело Глеба по Днепру доставили в Вышгород.

К нашему глубокому сожалению, все вышгородские артефакты времен Киевской Руси утрачены. Мощи Бориса и Глеба по одной версии были вывезены под Смоленск, по другой — уничтожены монголо-татарами. Меч Бориса в 1115 году князь Андрей Боголюбский вывез во Владимир на Клязьме. Туда же он доставил и знаменитую икону Вышгородской богоматери. В 1395 году эту икону перенесли в Москву для защиты города от нашествия эмира Тимура. И действительно, почему-то Тамерлан без видимых причин передумал брать Москву и вернулся в свой солнечный Самарканд. Ныне икона экспонируется в Третьяковской галерее.

А мы переходим к более близким нам временам и от памятника Борису и Глебу переезжаем к памятнику Тарасу Шевченко.



Кобзарь бывал на Вышгородщине и даже упомянул город в одном из своих стихов:

“Іде чернець у Вишгород

На Київ дивитись,

Та посидіть на пригорі,

Та хоч пожуритись”.

Как пишут путеводители, по традиции каждый год в день рождения поэта возле памятника собираются представители национально-демократических сил. Возлагают цветы, читают стихи и провозглашают патриотические речи. Хотя мы посетили Вышгород именно 9 марта, но памятник осматривали в гордом одиночестве. Наличие цветов также не было обнаружено.

Недалеко от Шевченко находится Музей гончарства.



Когда строили Киевскую ГЭС, была обнаружена территория, которая, по мнению историков, являлась гончарным центром древнего Вышгорода. Заплатив по 40 грн., осмотрели печь 11 века для обжига горшков. В самом музее представлены артефакты, найденные на территории города и работы современных мастеров. Во дворе стоят жлукто, макытра, лодки-довбанки, улики-борты.

Мы еще хотели посетить исторический музей на соседней улице, но экскурсовод сообщила, что он не работает. Ныне исторический и краеведческий музеи объединяются в одно целое и будут располагаться в доме Клюквы. Поэтому музей и не работал.

Дальше нас ожидал главный храм Вышгорода — собор Бориса и Глеба.



Это достаточно раскрученная достопримечательность, поэтому поведаем о ней некоторые подробности. Первую деревянную церковь, посвященную Борису и Глебу построил Ярослав Мудрый. Когда она сгорела, на пепелище возвели каменный храм, который в 1115 году освятил Владимир Мономах. После монголо-татарского нашествия все сведения о церкви исчезают. Через 500 лет тут снова построили деревяную церковь, которая также сгорела. Ее сожгли поляки. Храм в нынешнем виде построили в 1863 году.

Дорога от храма привела нас к разрушенной бобслейной трассе, напоминающей скелет гиганской змеи.



Трасу построили в начале 80-х годов прошлого столетия. Она обладала достаточно сложной конструкцией и имела несколько уровней. В некоторых местах санки развивали скорость до 100 километров в час. Причем, тренировки проходили круглый год, летом санки устанавливали на пластиковые колесики. Но все это осталось в нашем социалистическом прошлом. В 1993 году из-за отсутствия финансирования базу закрыли, а все попытки возродить комплекс потерпели неудачу.

Лет десять назад на территории базы открыли горнолыжный комплекс «Вышгора», с оборудованной стоянкой, ленточным подъемником, кафе и пунктом проката горнолыжного снаряжения. Длинна трасы более 200 метров. Но с 2021 года кмплекс закрыт, как написано на сайте — навсегда. Причины закрытия не уточняются.

Прогуливаясь вниз-вверх вдоль развалин, мы обратили внимание, что нагуляли апетит. На Maps.me нашли какой-то фастфуд под гордым названием «Бургерная», где съели одну шурпу и две тандырные самсы. Все вкусно и не дорого, заплатили 130 грн.

Подкрепившись, поехали в соседнее село Новые Петровцы осматривать музей-заповедник «Битва за Киев в 1943 году».



В отличии от большинства провинциальных музеев, этот был открыт, причем вход туда абсолютно бесплатный. Уже внутри обнаружили небольшую коробочку с предложением сделать благотворительный взнос на развитие музея. Мы внесли 50 гривен на двоих. Осмотрев диораму «Битва за Киев» и другие артефакты Второй мировой, причем, как советские так и немецкие, прогулялись с собакой по территории заповедника.



Уже возвращаясь к машине на опушке леса, Пушистик внезапно обнаружил блиндаж Никиты Сергеевича Хрущева.



Если учесть, что советские войска наступали с пологого левого берега Днепра, а блиндаж Хрущева мы обнаружили на крутом правом берегу, который обороняли немцы, возник вопрос: за кого воевал будущий первый секретарь ЦК КПСС? Но знающие люди объяснили, что командный пункт 1-го Украинского фронта появился тут в начале ноября 1943 года, когда линия фронта была уже под Пуще-Водицей.

Кому еще не надоело путешествовать, может осмотреть в Новых Петровцах Покровскую церковь, построенную в начале прошлого века в русско-византийском стиле.

Именно в этой церкви с 1990 по 1993 годы находилась диорама “Битва за Киев”. Ныне храм действующий, рядом находится памятник «Лютежский плацдарм».

А в другом конце села возле Днепра по дороге к знаменитому Межгорью Януковича находится Дзвонковая криница. Из содержания информационных стендов можно узнать, что из источника пил воду сам Тарас Шевченко и упомянул криницу в поэме «Чернец».

«…Іде чернець дзвонковую

У яр воду пити

Та згадує, як то тяжко

Було жити в світі…»

Это единственный сохранившийся объект Киево-Межигорского Спасо-Преображенского монастыря, взорванного большевиками в 1935 году. Лет 10 назад над криницей «злочинна влада» Януковича постороила церковь с купелью. Службы проходят по выходным и праздникам. Говорят, что Виктор Федорович мечтал возродить и сам Межигорский монастырь, правда на другом месте.

Мы эти достопримечательности осматривали раньше, поэтому осмотр завершили и поехали домой.

По дороге сделали вывод, что наш Вышгород ничем не хуже Вышгородов ихних. Просто места нужно знать.