ТЕМА

Судан нагло послал Россию

29 апреля 2021 | 10:28

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Судан объявил о приставке действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики. Об этом сообщил в среду телеканал "Аль-Арабия".


По его информации, действие соглашения, "подписанного Москвой с прежним режимом", приостанавливается "до его утверждения законодательным органом", о чем Хартум уже уведомил российскую сторону.

Судан также останавливает "любое новое размещение российских военных" в одном из заливов.

Сообщается, что власти Судана договорились о военно-техническом сотрудничестве между Суданом и США.



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© фото: Олег Ельцов

23 ноября 2004 года. Верховная Рада Украины.
   
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