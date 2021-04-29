Судан нагло послал Россию

29 апреля 2021 | 10:28

Судан объявил о приставке действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики. Об этом сообщил в среду телеканал "Аль-Арабия".

По его информации, действие соглашения, "подписанного Москвой с прежним режимом", приостанавливается "до его утверждения законодательным органом", о чем Хартум уже уведомил российскую сторону.



Судан также останавливает "любое новое размещение российских военных" в одном из заливов.



Сообщается, что власти Судана договорились о военно-техническом сотрудничестве между Суданом и США.