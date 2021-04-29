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Pfizer начала разработку таблеток от коронавируса

29 апреля 2021 | 14:06

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К концу 2021 года могут появиться экспериментальные таблетки от Pfizer для лечения коронавируса. Об этом CNBC сообщил генеральный директор компании Альберт Бурла.


Препарат может стать первым средством от COVID-19, поскольку сейчас не существует лекарств против этой инфекции.

Разработка Pfizer относится к классу лекарств, которые называют ингибиторами протеазы. Они подавляют фермент, который необходим вирусу для размножения в клетках человека. Ингибиторы протеазы используются для лечения других вирусных патогенов, например ВИЧ и гепатита С.

По словам Бурлы, компания тестирует два противовирусных препарата: один вводится внутривенно, другой – перорально. Варианту в таблетках уделено особое внимание, поскольку он дает несколько преимуществ, основное из которых – возможность лечиться дома.

В марте начаты ранние клинические исследования этого препарата. Если они пройдут успешно и Управление по продовольствию и медикаментам США одобрит лекарство, до конца года они будут доступны по всей территории Соединенных Штатов.



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