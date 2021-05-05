Полиции в Украине обязательно разрешат применять электрошокеры — Арахамия

05 мая 2021 | 08:52

Однако сейчас соответствующий законопроект требует доработки.

Законопроект о расширении права полиции применять электрошокеры будет обязательно принят в Верховной Раде Украины.

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

В то же время он подчеркнул, что документ требует доработки.

"Мы за шокеры. Тем более, что их уже купили для полиции. Мы это обязательно сделаем, но нужно корректно доработать этот законопроект", — пояснил глава фракции.

В свою очередь первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заверил, что полиция не требует расширения полномочий, а только актуализацию оснований применять электрошокеры.

По его словам, использование электрошокеров контактно-дистанционного действия — это вопрос сохранения жизни и здоровья граждан и правоохранителей.

"Никто не говорил об использовании электрошокового устройства просто за административное нарушение, в законе, который мы предлагали, было четко прописано — использование такого спецустройства только в случае угрозы жизни и здоровью правоохранителя. Вопрос был не о расширении полномочий, а об актуализации тех оснований, которые бы позволяли полицейским применять электрошокеры контактного и дистанционного действия TASER. Мы здесь говорим, прежде всего, о безопасности, нанесении меньших травм и о защите", — заявил Билошицкий.

Он напомнил, что электрошокер TASER на данный момент используется в 107 ведущих странах мира.

"Электрошокеры доказали свою эффективность и прошли международные исследования, которые доказывают, что в 65% использование устройства нанесло бы меньше травматизма, чем другие специальные средства — резиновые дубинки, газовые баллончики. Кроме того, есть противоречия, якобы электрошокеры несут угрозу здоровью человека. Но статистика исследований говорит, что возможность летального исхода — 6,5 случаев на 1 млн применений", — добавил замглавы патрульной полиции.

Напомним, 29 апреля 2021 года народные депутаты не приняли за основу законопроект №4375 об использовании электрошокеров сотрудниками полиции. "За" него проголосовали только 126 народных депутатов.

Документ предусматривает, что такое нелетальное оружие можно будет применять для задержания лиц, которые:

- совершили административное или уголовное правонарушение и оказывают при этом физическое сопротивление полицейскому;

- совершили тяжкое или особо тяжкое преступление и пытаются сбежать;

- оказывают вооруженное сопротивление или пытаются сбежать из-под стражи;

- вооружены и угрожают применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Как известно, сейчас полицейским разрешено применение электрошокеров только в случае отражения нападения на полицейского или охраняемое лицо/объект или для отражения нападения животного.