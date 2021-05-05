ТЕМА

В Якутии на чемпионате по вольной борьбе среди мальчиков победила девочка

05 мая 2021 | 09:05

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Семилетняя Варя Явловская стала победителем соревнований по борьбе среди мальчиков в Бетюнском наслеге Намского улуса.


На чемпионате имени Николая Алексеева — Матбора девочка выиграла у 16 спортсменов и стала чемпионкой турнира. Над шестерыми своими соперниками она одержала чистую победу, уложив их на туше.

«Родители поддерживают, что Варя занимается именно вольной борьбой. Старший брат, Владик, тоже занимается вольной борьбой. Он уже борец с достижениями. Поэтому она захотела стать борцом, как брат. Варя очень талантливая девочка. Активная, развивает свои двигательные навыки, силовые качества», — рассказал тренер спортсменки Владислав Бандеров.

Источник



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100