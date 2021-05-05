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В Якутии на чемпионате по вольной борьбе среди мальчиков победила девочка
05 мая 2021 | 09:05
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Семилетняя Варя Явловская стала победителем соревнований по борьбе среди мальчиков в Бетюнском наслеге Намского улуса.
На чемпионате имени Николая Алексеева — Матбора девочка выиграла у 16 спортсменов и стала чемпионкой турнира. Над шестерыми своими соперниками она одержала чистую победу, уложив их на туше.
«Родители поддерживают, что Варя занимается именно вольной борьбой. Старший брат, Владик, тоже занимается вольной борьбой. Он уже борец с достижениями. Поэтому она захотела стать борцом, как брат. Варя очень талантливая девочка. Активная, развивает свои двигательные навыки, силовые качества», — рассказал тренер спортсменки Владислав Бандеров.
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