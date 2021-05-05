В Якутии на чемпионате по вольной борьбе среди мальчиков победила девочка

05 мая 2021 | 09:05

Семилетняя Варя Явловская стала победителем соревнований по борьбе среди мальчиков в Бетюнском наслеге Намского улуса.

На чемпионате имени Николая Алексеева — Матбора девочка выиграла у 16 спортсменов и стала чемпионкой турнира. Над шестерыми своими соперниками она одержала чистую победу, уложив их на туше.