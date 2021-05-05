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Участники саммита НАТО в июне обсудят вступление Украины в Альянс – Дуда
05 мая 2021 | 08:55
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Участники саммита НАТО в июне обсудит “дорожную карту” вступления Украины в альянс. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, сообщает украинская служба Польского радио.
В понедельник, 3 мая, в Польше отмечается 230-летие первой польской конституции. На празднование в Варшаву прибыли президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.
“Я рассказал господину Зеленскому о перспективе приближающегося саммита “бухарестской девятки”, то есть государств Центральной Европы – членов НАТО, который через неделю состоится в Бухаресте, где мы будем разговаривать о проблемах безопасности, и думаю, что вопрос Украины и Беларуси будет там очень-очень важной темой, особенно Украины”, – сказал Дуда.
“Во-вторых, мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического союза, который через полтора месяца, в середине июня, состоится в Брюсселе, где эта тема с полной уверенностью тоже будет обсуждаться”, – заявил президент Польши.
Источник: Guildhall
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