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Разведка США опубликовала доклад о военных угрозах РФ и Китая
05 мая 2021 | 08:58
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Разведывательное управление Министерства обороны США подготовило для слушаний в Сенате доклад о глобальных угрозах в 2021 году. Он опубликован на сайте сенатского комитета по делам вооружённых сил.
В документе сказано, что мир переживает эру “глобального стратегического соревнования”, в котором главные соперники США – Китай и Россия – разрабатывают средства для того, чтобы бросить вызов военному превосходству США. Помимо военных мер речь идёт о действиях в “серой зоне”, таких как использование прокси-войск и наёмников, кибератаки, манипуляция с информацией, подрыв экономической мощи соперников и так далее.
Российские вооружённые силы названы в документе как потенциальная угроза самому существованию США, а также как инструмент поддержки влияния в странах по периметру российских границ, при помощи которого Москва может бросать вызов глобальному лидерству Вашингтона.
“Москва рассматривает США и НАТО как важнейшую угрозу для безопасности России, её геополитических амбиций и для нынешнего правящего режима. Москва использует целый ряд политических, экономических, дипломатических, разведывательных, общественных и военных средств, избегая при этом прямого конфликта, для того чтобы состязаться с Западом”, – сказано в документе.
В докладе подробно рассказано о модернизации ядерных и неядерных российских сил. Ожидается, в частности, что Россия в ближайшие годы серьёзно увеличит свой ядерный арсенал за счёт нестратегических средств. Содержится упоминание о том, что Россия, по-видимому, располагает запасом незадекларированного химического оружия, такого как нервно-паралитическое отравляющее вещество “Новичок”, которым, предположительно, был отравлен оппозиционер Алексей Навальный.
Отмечается, что Россия не решилась на прямую интервенцию в Нагорном Карабахе, а также в Беларуси, однако пытается сохранить влияние в регионе другими методами – в частности, размещение российских миротворцев в Карабахе расценивается как усиление влияния Москвы на Кавказе. Угроза военной силой остаётся главным рычагом влияния России на Украину.
Авторы доклада приходят к выводу, что Россия в настоящий момент вряд ли заинтересована в прямом столкновении с Соединёнными Штатами, однако и не откажется от конфронтации с Западом. “Кремль, скорее всего, будет пытаться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убеждён, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают российским стратегическим интересам”. Отдельное внимание в докладе уделено попыткам влияния России на внутреннюю политику своих соседей и стран-членов НАТО, а также информационной кампании на фоне эпидемии коронавируса, “используя её для ведения информационной борьбы с целью подорвать правительства стран Запада”.
Источник: Guildhall
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