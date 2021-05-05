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Славяне погуляли на Пасху, турки закрыли отель
05 мая 2021 | 10:30
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В Турции закрыли отель после алкогольной вечеринки украинцев и россиян на Пасху.
Власти Турции, которая с 7 мая ужесточает локдаун, закрыли пятизвездочный отель Bosphorus Sorgun в городе Сиде (Анталия). Случилось это после того, как в нем на Пасху, 2 мая, состоялась громкая вечеринка с нарушением карантинных ограничений: отдыхавшие там украинцы, белорусы и россияне не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок, сообщает издание "Страна".
Так, аниматор из Украины опубликовал в сети видео празднования, на котором видно, что сотрудники отеля обливали туристов шампанским. Примечательно, что персонал был в масках, а вот отдыхающие этим правилом пренебрегли.
После появления в сети видео в отель с проверкой приехали представители турецких министерств. По словам представителя Bosphorus Sorgun, автором ролика стал украинец-аниматор из другого отеля, который решил отдохнуть у них в тот вечер.
Губернатор Анталии Эрсин Языджы 3 мая заявил, что отель уже закрыт. Его владельцев лишили туристического сертификата, а гостей — около пяти сотен человек из стран бывшего СССР — разослали по другим отелям Сиды.
Украинка Оксана, которая работает в другом отеле Сиды, рассказала журналистам, что персонал отеля также раздавал отдыхающим крашеные яйца.
"В отеле в основном отдыхают украинцы и русские, ясно, что они праздновали Пасху. Это видео снял аниматор, он сам из Украины, но работает в другом отеле. Зачем он это сделал неясно. Одни говорят, что раньше он работал в этом отеле, его уволили и он сделал это в отместку. Другие — что его "заслала" конкурирующая гостиница снять компромат", — отметил она.
По ее словам, украинец проник в отель под видом гостя и заплатил за ночь. Впрочем, по ее словам, когда обнаружилось, что он был автором видео, деньги ему компенсировали.
Закрытый отель Bosphorus Sorgun в Сиде.
"Шухер большой, съехались люди из министерств здравоохранения, а также молодежи и спорта, губернатор Анталии. Турки еще больше начали возмущаться, почему они сидят на локдауне без работы, на улицу могут выйти лишь до ближайшего магазина, за отсутствие маски штрафуют, в то время как "русские" (для них русские — и россияне, и украинцы), мол, устраивают алкогольные тусовки", — рассказала Оксана.
Она отметила, что закрытие этого отеля может быть "показательной акцией устрашения", поскольку в других местах отдыха Турции также устраивают вечеринки с нарушением карантинных ограничений.
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