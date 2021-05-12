ТЕМА

В Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли автомобиль, он взорвался

12 мая 2021 | 09:55

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В Ивано-Франковске на улице Галицкая взорвался автомобиль BMW Х5. Неизвестный обстрелял его из гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.


Как сообщается, неизвестный стрелял в автомобиль со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская. Он применил, скорее всего, ручной противотанковый гранатомет. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу, сообщили в полиции.



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