В Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли автомобиль, он взорвался

Как сообщается, неизвестный стрелял в автомобиль со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская. Он применил, скорее всего, ручной противотанковый гранатомет. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу, сообщили в полиции.

В Ивано-Франковске на улице Галицкая взорвался автомобиль BMW Х5. Неизвестный обстрелял его из гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.