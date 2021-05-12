ООН прогнозирует рост мировой экономики более чем на 5%

12 мая 2021 | 10:00

В 2021 году рост мировой экономики составит 5,4%. Такую оценку дал отдел глобального экономического мониторинга ООН.

Таким образом прогноз роста мирового ВВП улучшили.В январе ожидался рост на 4,7%. Кроме того, снижение мировой экономики в 2020 году составило 3,6%.

Восстановление экономики Китая и США улучшило перспективы глобального роста, в то же время ему грозит увеличение количества случаев заражения коронавирусом и "недостаточный прогресс в вакцинации во многих странах".