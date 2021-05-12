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ООН прогнозирует рост мировой экономики более чем на 5%
12 мая 2021 | 10:00
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В 2021 году рост мировой экономики составит 5,4%. Такую оценку дал отдел глобального экономического мониторинга ООН.
Таким образом прогноз роста мирового ВВП улучшили.В январе ожидался рост на 4,7%. Кроме того, снижение мировой экономики в 2020 году составило 3,6%.
Восстановление экономики Китая и США улучшило перспективы глобального роста, в то же время ему грозит увеличение количества случаев заражения коронавирусом и "недостаточный прогресс в вакцинации во многих странах".
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[29.04.2021]
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