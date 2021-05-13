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Зеленский подписал важный энергетический закон
13 мая 2021 | 18:41
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Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволит запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Документ предполагает сертификацию оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями Евросоюза.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Закон поможет Украине выполнить взятые на себя обязательства перед зарубежными партнерами и внедрить Третий энергопакет ЕС. Теперь будут действовать правила сертификации по европейским стандартам системного оператора НЭК "Укрэнерго". Это условие необходимо для синхронизации энергосистем Украины и Евросоюза. Также новый закон упростит продажу электроэнергии из Украины в ЕС и обратно. Самым важным для страны условием является полный запрет на закупку электроэнергии в России и Беларуси. Закон обязывает генерирующие компании продавать электроэнергию только через аукционы.
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