|
Прокуратура та СБ зацікавилися боксером та нардепом, що кришивали нелегальну торгівлю в переходах
13 мая 2021 | 18:51
распечатать комментарии [0] добавить в
Киевская городская прокуратура совместно со Службой безопасности в Киеве и Киевской области провели обыски у участников преступной группы, которые совместно с должностными лицами КГГА занимались "крышеванием" нелегальной торговли в подземных переходах. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Согласно материалам следствия, около 20 участников группировки, в том числе бывший народный депутат, а также действующие и экс-депутаты Киевского городского совета, ежемесячно получают от 5 до 7 млн гривен дохода от аренды нелегальных торговых точек в подземных пешеходных переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах Киева.
также читайте
[06.05.2021]
[05.05.2021]
|
по теме
Маск пошутил на 20 млрд.дол.
15. 05. 2021 | 11:49
Состояние американского миллиардера Илона Маска снизилось более чем на $20 млрд после его высказываний на комедийном шоу.
Зеленский подписал важный энергетический закон
13. 05. 2021 | 18:41
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволит запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Документ предполагает сертификацию оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями Евросоюза.
ООН прогнозирует рост мировой экономики более чем на 5%
12. 05. 2021 | 10:00
В 2021 году рост мировой экономики составит 5,4%. Такую оценку дал отдел глобального экономического мониторинга ООН.
В Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли автомобиль, он взорвался
12. 05. 2021 | 09:55
В Ивано-Франковске на улице Галицкая взорвался автомобиль BMW Х5. Неизвестный обстрелял его из гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»