Прокуратура та СБ зацікавилися боксером та нардепом, що кришивали нелегальну торгівлю в переходах

13 мая 2021 | 18:51

Киевская городская прокуратура совместно со Службой безопасности в Киеве и Киевской области провели обыски у участников преступной группы, которые совместно с должностными лицами КГГА занимались "крышеванием" нелегальной торговли в подземных переходах. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, около 20 участников группировки, в том числе бывший народный депутат, а также действующие и экс-депутаты Киевского городского совета, ежемесячно получают от 5 до 7 млн гривен дохода от аренды нелегальных торговых точек в подземных пешеходных переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах Киева.



Прокуратурой установлено, что, начиная с 2012 года КГГА передала в пользование "инвесторам" 228 подземных переходов на условиях, что частные фирмы будут самостоятельно ремонтировать, убирать и бороться со стихийной торговлей. При этом можно было бесконтрольно устанавливать торговые точки в подземных переходах в любом количестве, без ограничений.



Одним из таких инвесторов в 2012 году стал депутат Киевсовета, глава одной из постоянных комиссий, который контролировал значительное количество посредников, сдававших эти торговые площади в субаренду. При этом ни один из инвесторов не придерживался своих обязательств: не ремонтировал переходы и не улучшал их техническое состояние, занимаясь лишь организацией торговли. В 2016 году Верховный суд Украины признал незаконными почти все указанные инвестиционные договоры как являющиеся "мнимыми и направленными на сокрытие сделок по аренде объектов коммунального имущества".



Однако, по данным следствия, участники преступной группы до сих пор требуют деньги от предпринимателей.



"Согласно распределенным ролям, участники преступной группы систематически каждый месяц собирали плату с «арендаторов» и обеспечивали их деятельность путем незаконного подключения к электросетям коммунальных предприятий, за что предприниматели им платили отдельно. Размер ежемесячной платы с одной торговой точки только за аренду помещений составлял от 10 до 15 тыс. гривен. По данным следствия, лоббирует вопрос о запрете демонтажа МАФов, находящихся в подземных переходах, бывший народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов. Также последний использует коррупционные связи для устранения препятствий в осуществлении незаконной деятельности вышеуказанной преступной группы, за что регулярно получает денежные средства от членов указанной группировки", - заявили в прокуратуре.



Отмечается, что 12 мая было проведено 14 одновременных обысков, в том числе по месту жительства депутата Киевского горсовета, организовавшего и контролировавшего указанную преступную схему; бывшего народного депутата Украины 7-го и 8-го созывов, способствовавшего незаконной деятельности преступной группы; одного из руководителей Федерации бокса Украины, являющегося доверенным лицом бывшего народного депутата.



Во время обысков изъяты документы, черновые записи, а также денежные средства в сумме около 350 тыс. долларов США, из которых 250 тыс. - у бывшего народного избранника. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.



В прокуратуре также добавили, что также 12 мая в подземных переходах станций метро "Лыбедская" и "Арсенальная" начался массовый демонтаж МАФов.



Напомним, 11-12 мая правоохранительные органы устроили целый ряд обысков в структурах КГГА. Следственные действия происходили в "Киевзеленстрое", "Спецжитлофонде", "Киевавтодоре", "Киевгорсвете", Департаменте земельных ресурсов и Департаменте социальной политики. Обыскали также подрядчика строительства Подольского моста.