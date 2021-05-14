Под «куполом» — зыбко

Тщательно выстраиваемая Израилем система национальной противоракетной обороны (ПРО) проходит сейчас самый серьезный экзамен за последнее десятилетие. Реализуется сценарий, к которому Тель-Авив долго готовился, но считал его маловероятным. Всего за день на города рядом с сектором Газа обрушилось больше ракет группировки ХАМАС, чем в предыдущие годы. Без людских и материальных потерь не обошлось.

Израильская система ПРО Iron Dome («Железный купол») создавалась именно против таких угроз. Разработчиками она рекламируется едва ли не как панацея, способная полностью защитить прикрываемые объекты не только от небольших ракет, но и от артиллерийских снарядов, минометных мин, беспилотников, самолетов и вертолетов. Заявлялось, что её боевая эффективность в предыдущие годы превысила 90%. Реальные показатели вызывали бурные споры в экспертном сообществе.

Опыт применения Iron Dome давно вызвал большой интерес и у зарубежных покупателей. Но пока на экспорт отправлены лишь две батареи. Их приобрели для пробной эксплуатации в армии США. Одну уже развернули для прикрытия военной базы в Техасе, другую собираются отправить для защиты позиций дальних противоракетных систем THAAD в Южной Корее.

Но в этот раз новейшей системе пришлось отражать не отдельные пуски небольших самодельных ракет из палестинского сектора Газа, а полновесные залпы сотен серийно выпускаемых боеприпасов с солидной боевой частью.

Утром во вторник 11 мая всего за 35 минут по городам Ашкелон, Ашдод и Сдерот из сектора Газа выпустили 81 ракету. Часть из них прорвали защиту работающих на пределе возможностей батарей ПРО Iron Dome и упали в населённых районах.

Днём заявили уже о 135 ракетах, выпущенных из сектора Газа всего за пять минут. Полностью остановить такую массированную атаку средствам ПРО опять не удалось. Немедленно появились сообщения о двух погибших и более чем 60 пострадавших. Упали снаряды и на территорию нефтехранилища между Ашкелоном и Газой, где загорелся один из резервуаров.

Тем не менее работающая система противоракетной обороны, сбивающая значительную часть атакующих боеприпасов, сейчас даtт израильскому руководству больше времени и возможностей для выбора способа ответных действий. Такой роскоши власти страны были лишены в 2007–2008 годах, когда множество ракет и снарядов ХАМАС падали на почти незащищённые города ежедневно.

За один только 2008 год из сектора Газа по территории Израиля выпустили свыше трёх тысяч боеприпасов. Большинство из них имело малую дальность, низкую точность и примитивные средства прицеливания. Но и этого хватало, чтобы две трети достигали целей в густонаселенных районах, а счет пострадавшим мирным жителям пошел на сотни. Чтобы прекратить обстрелы, Тель-Авиву пришлось тогда провести в секторе Газа наземную войсковую операцию, получившую название «Литой свинец».

Сегодня ситуация стала сложнее. ХАМАС учел уроки предыдущих лет. Многие пусковые установки для ракет смонтированы скрытно и управляются дистанционно. Их сложно обнаружить заранее, и даже в случае их поражения это не приводит к жертвам среди боевиков. Улучшились и технические характеристики боеприпасов.

В апреле исполнилось десять лет первому успешному перехвату при помощи Iron Dome реальных целей в боевых условиях. За это время производитель заявил об уничтожении комплексом более чем 2400 объектов, в основном над территорией Израиля. Ставшие после «Литого свинца» редкими и не массированными обстрелы позволяли на протяжении нескольких лет без излишней суеты отработать радары, ракеты и систему управления. Комплекс в таких условиях показал действительно хорошие результаты, сбивая не только ракеты, но и минометные мины, а также небольшие беспилотники.

Радары «Железного купола» не только позволяют обнаружить снаряд или ракету, но и определяют баллистическую траекторию их полета и рассчитывают приблизительное место падения. Перехват выполняют в случае, если есть угроза для жилых районов. Снаряды, летящие в пустынную местность, не сбивают, чтобы сэкономить боезапас. Утверждается, что стоимость одного перехватчика составляет $40 тыс. Это в разы дешевле боеприпасов для более мощных противоракетных комплексов, но всё-таки гораздо больше себестоимости самоделок ХАМАС.

Из-за дешевизны боеприпасов пришлось пойти на компромиссы. Радар и центр управления Iron Dome позволяют засечь воздушную цель за десятки километров. Но ракеты на пусковых установках имеют дальность не более 10–15 км. Заявляется, что одна батарея прикрывает только 150 кв. км территории. Это заставляет размещать их в самой непосредственной близости от защищаемых объектов, иногда посреди жилой застройки.

Большая дальность у других систем национальной разработки: Arrow-2, Arrow-3, David's Sling а также американских Patriot. Но они почти бесполезны против снарядов ХАМАС и предназначены для защиты от гораздо более серьезных баллистических ракет средней и меньшей дальности, которые пока не идут в дело.

Противники Израиля нашли слабое место его противоракетной системы. Они успешно прорвали оборону «Железного купола» просто перенасытив её множеством недорогих целей. При всех достоинствах израильского комплекса, как и у любой системы ПВО и ПРО его огневая производительность и запас боеприпасов, готовых к немедленному старту, ограничены.

Но группировке ХАМАС воспользоваться этой слабостью будет непросто. Ей приходится изготавливать и скрытно доставлять в сектор Газа свои ракеты с большими трудностями. В случае продолжения конфликта с той же или большей интенсивностью неизвестно, чьи запасы боеприпасов истощатся первыми — их или израильской ПРО.

«Боевой счет» сегодняшнего дня и реальную эффективность «Железного купола» в числах еще предстоит проанализировать. Но нет сомнений, что без использования комплексов жертв и разрушений было бы гораздо больше. Усилия по их развёртыванию не прошли даром. Ни одна система ПВО/ПРО не может самостоятельно обеспечить абсолютную защиту. Это прекрасно понимают и в Израиле. Не полагаясь лишь на Iron Dome и другие системы противоракетной обороны ВВС страны наносят ответные удары, пытаясь остановить обстрелы. Местные власти заявили о гибели в Газе 28 мирных жителей.

Если ПРО Израиля окажется малоэффективной и количество жертв продолжит расти, не исключено решение о новой наземной операции против Газы.

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