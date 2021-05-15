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Маск пошутил на 20 млрд.дол.
15 мая 2021 | 11:49
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Состояние американского миллиардера Илона Маска снизилось более чем на $20 млрд после его высказываний на комедийном шоу.
По оценкам издания, на этой неделе (10-14 мая) акции Tesla, которой владеет Маск, упали на 15%, в результате чего собственный капитал миллиардера снизился на $20,5 млрд — до $145,5 млрд.
При этом Маск остается третьим в списке богатейших людей планеты, лишь немного опережая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в $127,6 млрд, пишет журнал.
Как отмечается, в ходе эфира на телешоу Маск рассказал, что страдает синдромом Аспергера, а также критически высказался относительно криптовалют. В определенный момент шоу он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой".
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