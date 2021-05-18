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Русские собрались строить аианосец ценой полтриллиона рублей
18 мая 2021 | 13:52
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В правительстве РФ рассказали о планах постройки военных кораблей и судов на 2021 год.
В этом году Военно-морской флот РФ получит порядка 40 кораблей и судов обеспечения различного класса, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
В список, в частности, входят атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения “Князь Олег” (проект “Борей-А”), первая серийная подлодка проекта “Ясень-М” “Новосибирск”. Головной крейсер этого проекта — “Казань” — недавно приняли в состав ВМФ.
“Планируется сдача кораблей классов фрегат и корвет, будут сдаваться очередные серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, а также малые ракетные корабли, патрульные катера и суда обеспечения”, — добавил Поспелов.
Также Владимир Поспелов сообщил, что строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. “Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец — около 500 миллиардов рублей”, — сказал Поспелов.
При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70 — 80 тысяч тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства.
“Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20 процентов, но не в разы. Иначе уйдём в долгострой на многие годы”, — предупредил Поспелов.
При этом он подчеркнул, что российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тысячами тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками.
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