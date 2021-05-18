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Названы 10 самых эффективных лоббистов Рады
18 мая 2021 | 13:53
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Три десятка народных депутатов Верховной Рады имеют нулевую законодательную продуктивность. “Комитет избирателей Украины” определил наиболее и наименее производительных депутатов. Речь идет о парламентариев, чьи законы зачастую принимает парламент, или наоборот.
В десятку наиболее продуктивных депутатов вошли:
Данил Гетманцев (”Слуга народа”, глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) — принято 44 закона авторства депутата;
Если говорить о самых продуктивных депутатах среди различных фракций, то в “Голосе” таким парламентарием оказался Ярослав Железняк. Народные депутаты приняли 22 закона его авторства.
В группе “Довіра” самой продуктивной оказалась Лариса Билозир. Рада приняла 19 ее законов.
В группе “За майбутнє” самым продуктивным является Сергей Минько. Парламент проголосовал за 14 законов его авторства.
Во фракции “Батькивщина” больше всего принятых законов имеет Валерий Дубиль (14 законов), в “Европейской солидарности” — Ирина Геращенко (11 законов), в ОПЗЖ — Михаил Макаренко (9 законов).
Однако, несмотря на высокую законодательную активность части депутатов, в отдельных парламентариев — нулевые показатели производительности их работы. По данным КИУ, в общем 31 народный депутат до сих пор не стал автором ни одного принятого закона. Среди них есть ряд известных политиков. В частности, это:
внефракционный Андрей Деркач — зарегистрировал 7 проектов, 0 принято;
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