Названы 10 самых эффективных лоббистов Рады

18 мая 2021 | 13:53

Три десятка народных депутатов Верховной Рады имеют нулевую законодательную продуктивность. “Комитет избирателей Украины” определил наиболее и наименее производительных депутатов. Речь идет о парламентариев, чьи законы зачастую принимает парламент, или наоборот.

В десятку наиболее продуктивных депутатов вошли:

Данил Гетманцев (”Слуга народа”, глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) — принято 44 закона авторства депутата;

Елена Шуляк (замглавы фракции “Слуга народа”) — 34 закона;

Роксолана Пидласа (”Слуга народа”) — 33 закона;

Андрей Клочко (”Слуга народа”, глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) — 32 закона;

Виталий Безгин (”Слуга народа”) — 29 законов;

Павел Фролов (”Слуга народа”) — 28 законов;

Оксана Дмитриева (”Слуга народа”) — 26 законов;

Михаил Радуцкий (”Слуга народа”, глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования) — 26 законов;

Галина Третьякова (”Слуга народа”, глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов) — 26 законов;

Денис Монастырский (”Слуга народа”, глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности) — 25 законов.

“Согласно данным мониторинга среди ТОП 10 самых продуктивных депутатов Рады исключительно члены фракции “Слуг народа”. Более того, в ТОП 50 самых депутатов Рады лишь 6 парламентов не является представителями монобольшинства. Эти цифры свидетельствуют, что в ВР фактически существует монополия на принятие законодательных решений и шансы на принятие законопроектов авторства оппозиционных депутатов является чисто символическими. Депутаты “Слуги народа” фактически сформировали монополию на принятие законов”, — заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Если говорить о самых продуктивных депутатах среди различных фракций, то в “Голосе” таким парламентарием оказался Ярослав Железняк. Народные депутаты приняли 22 закона его авторства.

В группе “Довіра” самой продуктивной оказалась Лариса Билозир. Рада приняла 19 ее законов.

В группе “За майбутнє” самым продуктивным является Сергей Минько. Парламент проголосовал за 14 законов его авторства.

Во фракции “Батькивщина” больше всего принятых законов имеет Валерий Дубиль (14 законов), в “Европейской солидарности” — Ирина Геращенко (11 законов), в ОПЗЖ — Михаил Макаренко (9 законов).

Однако, несмотря на высокую законодательную активность части депутатов, в отдельных парламентариев — нулевые показатели производительности их работы. По данным КИУ, в общем 31 народный депутат до сих пор не стал автором ни одного принятого закона. Среди них есть ряд известных политиков. В частности, это:

внефракционный Андрей Деркач — зарегистрировал 7 проектов, 0 принято;

Сергей Левочкин из ОПЗЖ — подал 13 проектов;

Ренат Кузьмин из ОПЗЖ — подал 3 проекты законов;

Виктор Медведчук из ОПЗЖ — подал 21 проект закона;

внефракционный Вадим Новинский — подал 29 проектов законов;

Вадим Столар из ОПЗЖ — подал 5 проектов;

внефракционный Антон Яценко — подал 21 проект закона;

Григорий Немыря из “Батькивщины” — подал 19 проектов;

Сергей Власенко из “Батькивщины” — подал 36 проектов;

Антон Киссе из ГУПы “За майбутнє” — подал 21 проект закона;

Юлий Иоффе из ОПЗЖ — подал 39 проектов.

КИУ проанализировал законопроекты в период с 29 августа 2019 по 30 апреля 2021 года.