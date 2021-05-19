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Токен Starbase вырос на 4500% за час после твита Илона Маска

19 мая 2021 | 08:44

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Генеральный директор Tesla и SpaceX опубликовал в Twitter фотографию деревни Starbase, которая ранее носила название Бока-Чика.


Стоимость токена Starbase выросла на 4500% за час, до $0,23, по данным CoinGecko. Это произошло после того, как генеральный директор Tesla и SpaceX опубликовал в Twitter фотографию деревни Starbase, которая ранее носила название Бока-Чика. В деревне Starbase находится космодром компании SpaceX.

После резкого роста цена актива скорректировалась. По состоянию на 17:40 мск Starbase торгуется на уровне в $0,06, за прошедшие сутки он подорожал на 1043%. Альткоин представлен на крупной децентрализованной криптобирже Uniswap.

Разработчики токена Starbase поблагодарили Илона Маска за публикацию, которая привела к росту цифровой монеты.

Ранее публикации Илона Маска в Twitter уже приводили к росту токенов. Например, в начале мая бизнесмен писал, что присматривает щенка породы сиба-ину. После этого токен Shiba Inu за час подорожал на 70%. Позже возможность купить цифровую монету появилась на крупнейшей криптобирже Binance.

Недавние заявления Илона Маска, напротив, привели к падению крипторынка. Вечером 16 мая миллиардер раскритиковал биткоин. Также бизнесмен ответил словом «действительно» на предположение о том, что в следующем квартале Tesla сообщит о продаже всех своих биткоинов. В результате курс актива падал до трехмесячного минимума в $42,1 тыс.

Позднее Илон Маск написал, что автопроизводитель не начинал распродажи накопленных компанией биткоинов. Сейчас первая криптовалюта торгуется на уровне в $42,8 тыс., за прошедшие сутки она подешевела на 3%.



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