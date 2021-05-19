Госдеп заявил о готовности США ответить на «безрассудные действия» России

19 мая 2021 | 08:50

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США готовы ответить на «безрассудные или агрессивные» действия со стороны России, однако предпочитают иметь более стабильные отношения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике, передает The Seattle Times.

«Если Россия решит принять безрассудные или агрессивные меры против наших интересов, против интересов наших союзников и партнеров, мы ответим», — сказал он.



Госсекретарь пояснил, что если подобный ответ будет дан, то не ради того, чтобы развязать конфликт, а потому что США не могут оставить такие вызовы безнаказанными.



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