Леонардо Ди Каприо выделит $43 млн на восстановление Галапагосских островов

19 мая 2021 | 09:00

Леонардо Ди Каприо пообещал выделить $43 млн на проведение масштабных операций, направленных на сохранение природы архипелага Галапагос и других островов западной части Тихого океана в Латинской Америке.

Голливудский актер и экоактивист решил принять участие в экологической акции совместно с командой защитников окружающей среды из компании Re:wild. Организация, основанная в 2021 году группой ученых-экологов совместно с Ди Каприо, планирует восстановить всю территорию Галапагосских островов, а также соседних тихоокеанских архипелагов.

Сумма в размере $43 млн пойдет на проект по восстановлению вулканического острова Флореана, передает The Guardian. Там обитают лемуры, розовые игуаны, тасманские дьяволы и другие 54 вида животных, которым угрожает опасность исчезновения.

Деньги также пойдут на усиление мер по защите морских ресурсов Галапагосских островов от вредительского воздействия экологического туризма.

«Когда я приехал на Галапагосские острова, то встретился с Паулой А. Кастаньо из Island Conservation, одной из активисток по борьбе с загрязнением окружающей среды Эквадора, — написал Ди Каприо в Instagram, — работающих изо дня в день, чтобы спасти одно из самых незаменимых мест нашей планеты».

По словам актера, количество диких животных в мире сокращается. Ди Каприо утверждает, что нетронутые цивилизацией территории Земли могут исчезнуть за несколько десятилетий, «если мы не будем действовать решительно».

Через Instagram и Twitter-аккаунты Ди Каприо эколог Паула Кастаньо расскажет о своей деятельности. «До 97% территории Галапагосских островов имеет статус национальных парков. Мы не хотим очистить эту территорию от людей. Мы просто хотим работать вместе над восстановлением экосистемы и оказать поддержку местным жителям, которые хотят и дальше жить в согласии с природой», — утверждает Кастаньо.

По словам министра окружающей среды и водных ресурсов Эквадора Марсело Мата Герреры, подобные партнерства, «использующие технические, социальные и финансовые инновации», необходимы для восстановления здоровья планеты.

Леонардо Ди Каприо начал привлекать внимание общественности к проблемам окружающей среды еще в 90-е годы, когда — через год после выхода «Титаника» на большие экраны — учредил свой одноименный благотворительный фонд LDF. Первоначальной миссией фонда была защита «последних диких мест» на планете. С тех пор сфера деятельности Leonardo DiCaprio Foundation стала гораздо шире: она затрагивает в том числе и работу по сохранению мирового океана, и борьбу с глобальными климатическими изменениями.

Инициативы Ди Каприо, связанные с защитой окружающей среды, не ограничиваются поддержкой собственного фонда. Он жертвует деньги на экопроекты, принимает участие в забастовках, входит в совет директоров Международного фонда дикой природы (WWF) и других организаций, продюсирует документальные фильмы, рассказывающие об экологических проблемах. Часть своей речи, произнесенной во время церемонии вручения «Оскара» в 2016-м, Ди Каприо посвятил именно экологической тематике: «Климатические изменения реальны. Они происходят прямо сейчас. Это самая насущная угроза, опасная для всех живых организмов. Нам нужно решать проблему сообща и перестать прокрастинировать».