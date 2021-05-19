Бывший тренер Кличко анонсировал возвращение боксера на ринг

19 мая 2021 | 09:02

Он также уверен, что Кличко сможет побить рекорд Джорджа Формана и станет самым возрастным чемпионом в истории супертяжелого веса. «Он вернется и побьет любого из трех больших парней — Джошуа, Фьюри и Уайлдера», — добавил Башир. Бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко намерен возобновить карьеру. Об этом бывший тренер Кличко Джеймс Али Башир рассказал порталу «Чемпионат».

«Последние два-три года я говорил людям, что Владимир вернется. Все смеялись надо мной, и что теперь?» — сказал Башир. «Я видел, как он тренируется. Я спрашивал себя, если он не собирается выступать, зачем он так тренируется? Но он тренируется, тренируется и тренируется. И я сказал себе, этот парень будет снова боксировать», — отметил Башир.

В 1977 году боксер-тяжеловес Джордж Форман объявил о завершении карьеры, однако через 10 лет он вернулся на ринг. Он стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в возрасте 45 лет и до сих пор остается самым возрастным чемпионом мира в тяжелой весовой категории.

Владимир Кличко объявил о завершении профессиональной карьеры в августе 2017 года. Он проиграл два последних поединка против Тайсона Фьюри (единогласным решением) и Энтони Джошуа (нокаутом). 25 марта этого года Кличко исполнилось 45 лет.



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