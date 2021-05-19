Японские врачи против Олимпиады в Токио

19 мая 2021 | 09:51

Врачи Японии выступили с призывом к властям страны и Международному олимпийскому комитету отменить Олимпиаду в Токио, которую все же решили проводить со зрителями, из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом: в стране не хватает свободных коек для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы настоятельно просим власти убедить МОК в том, что проведение Олимпийских игр будет сложным, и добиться решения об их отмене", — говорится в обращении врачей.

Сейчас Япония переживает резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. Из-за этого в больницах не хватает врачей и мест для заболевших. Такая ситуация наблюдается, прежде всего, в Токио и других префектурах. Когда в страну приедут туристы, ситуация может усугубиться. Врачи предупреждают, что Япония будет нести ответственность за здоровье и жизнь гостей страны.

Против Олимпиады выступают и местные жители, которые пишут петицию с призывами не проводить соревнования. За несколько дней она набрала необходимые 200 тысяч подписей.

Отказались принимать гостей и несколько городов Японии.