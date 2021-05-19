ТЕМА

Японские врачи против Олимпиады в Токио

19 мая 2021 | 09:51

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Врачи Японии выступили с призывом к властям страны и Международному олимпийскому комитету отменить Олимпиаду в Токио, которую все же решили проводить со зрителями, из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом: в стране не хватает свободных коек для пациентов с COVID-19.


 

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы настоятельно просим власти убедить МОК в том, что проведение Олимпийских игр будет сложным, и добиться решения об их отмене", — говорится в обращении врачей.

Сейчас Япония переживает резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. Из-за этого в больницах не хватает врачей и мест для заболевших. Такая ситуация наблюдается, прежде всего, в Токио и других префектурах. Когда в страну приедут туристы, ситуация может усугубиться. Врачи предупреждают, что Япония будет нести ответственность за здоровье и жизнь гостей страны.

Против Олимпиады выступают и местные жители, которые пишут петицию с призывами не проводить соревнования. За несколько дней она набрала необходимые 200 тысяч подписей.

Отказались принимать гостей и несколько городов Японии.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Фото Денис Синяков. Фотокор московского бюро Reuters Денис Синяков получил поощрительную премию на престижном фотоконкурсе The Best of Photojournalism 2010, который проводит Национальная Ассоциация фоторепортеров США (NPPA). Денис получил приз за фоторепортаж о жизни оленеводов на Ямале
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100