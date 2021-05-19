В Китае каждые два дня открывают новый музей

19 мая 2021 | 09:52

В период с 2016 по 2020 гг. в Китае в среднем каждые два дня открывался новый музей, сообщил замглавы Министерства культуры и туризма (МКТ) КНР Ли Цюнь. Об этом информирует Государственное агентство новостей Синьхуа.

По состоянию на конец 2020 года в Китае насчитывалось 5 788 музеев, зарегистрированных соответствующими ведомствами, 1 224 из которых - это музеи государственного уровня, заявил Ли Цюнь, являющийся также главой Государственного управления по охране культурного наследия КНР, на мероприятии в Пекине, посвященном Международному дню музеев, отмечаемому ежегодно 18 мая.

По словам замминистра МКТ, несмотря на негативное воздействие эпидемии COVID-19, в прошлом году в музеях по всей стране было проведено более 29 тыс. выставок, а объем посетительского потока достиг 540 млн человеко-раз.