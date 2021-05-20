Подольские менты достали хипстеров

20 мая 2021 | 10:11

На пятницу планируется пикетирование Подольского РУГУ полиции с требованием отставки начальника.

В пятницу, 20 мая, под Подольским управлением полиции Киева состоится акция протеста, участники которой будут требовать немедленной отставки начальника этого управления Павла Василенко. Об этом организаторы мероприятия сообщают в Facebook.

Как говорится в описании к акции, организаторами протеста выступают культурные деятели, музыканты, художники и работники креативных индустрий, которые заявляют об угрозах, унижениях, издевательствах и вымогательстве со стороны полиции. Мероприятие носит название "Остановим сафари милиции на Подоле", организаторы обозначили правоохранителей старым названием, которое использовалось до 2015 года, когда милицию преобразовали в Нацполицию.

"Как творить культуру, как делать контекст когда музыкантам разбивают головы под репетиционной студией, культурным союзам еще при свете солнца разрушают работу, ломают замки, выбивают двери? Когда средь бела дня могут любого по внешнему признаку задержать, побить, и бросить об асфальт - и потом утверждать, что он сам упал? Рейды на культурные центры на Нижнеюрковской и Кирилловской, постоянные остановки "хипстеров", неправомерные обыски, подбрасывание наркотиков и вымогательство взяток. А если нет - превышение обязанностей и безосновательное применение силы", - сообщают организаторы акции протеста.

Митинг начнется в 11:00. По словам организаторов мероприятия, в случае, если Павла Василенко не уволят, то они будут требовать его отставки от Подольской РГА.