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Кабмин может запретить полеты "Белавиа" в Украине

24 мая 2021 | 12:40

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24 мая Кабинет министров на внеочередном заседании обсудит целесообразность запрета на полеты украинских авиакомпаний над Беларусью. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на информированные источники .


Кроме того, по информации издания, будут рассматривать возможность запрета полетов белорусской компании "Белавиа" над Украиной.

Это вызвано преследованием и перехватом пассажирского лайнера военным белорусским самолетом в воздушном пространстве Беларуси.

Причина — перехват пассажирского самолета в Беларуси.



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