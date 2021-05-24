Кабмин может запретить полеты "Белавиа" в Украине

Это вызвано преследованием и перехватом пассажирского лайнера военным белорусским самолетом в воздушном пространстве Беларуси.

Кроме того, по информации издания, будут рассматривать возможность запрета полетов белорусской компании "Белавиа" над Украиной.

24 мая Кабинет министров на внеочередном заседании обсудит целесообразность запрета на полеты украинских авиакомпаний над Беларусью. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на информированные источники .