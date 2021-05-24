Белорусский госканал показал записи переговоров с севшим в Минске рейсом

24 мая 2021 | 13:22

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Из них следует, что сначала аэропорт получил письмо о бомбе на борту лайнера Ryanair. Потом диспетчер уточнил, кто дал рекомендацию приземлиться в Минске; на что экипаж заявил, что это было его решением.

Белорусский государственный телеканал ONT опубликовал фрагменты записей переговоров диспетчеров с экипажем рейса Ryanair, который вынужденно сел в Минске из-за сообщении о бомбе 23 мая. На борту самолета находился экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали.



Как следует из первого фрагмента, служба безопасности аэропорта (какого именно, не уточняется), получила е-mail с сообщением о взрывном устройстве на борту лайнера, летевшего из Афин в Вильнюс.



На второй записи диспетчер запрашивает борт Ryanair: «Эта рекомендация приземлиться в Минске, откуда она к вам поступила — она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?»



Экипаж самолета отвечает, что рекомендация приземлиться в белорусской столице принадлежит ему. ONT подчеркивает: данные записи подтверждают, что решение приземлиться экипаж принял самостоятельно.

РБК



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