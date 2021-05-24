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В украинском жюри «Евровидения» предложили изменить правила из-за России

24 мая 2021 | 13:26

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Россию нужно лишить права оценивать выступление украинских участников «Евровидения», а Украину — возможности ставить оценку российским исполнителям. С таким предложением выступил член профессионального жюри конкурса от Украины Игорь Кондратюк в своей колонке для издания «Обозреватель».


«Как по мне, оргкомитет «Евровидения» должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора!» — отметил Кондратюк.
Во время «Евровидения-2021» профессиональные жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла. Единственной страной, которая отдала России максимальные 12 баллов по итогам голосования жюри, стал Азербайджан. Россия, в свою очередь, поставила максимальную оценку выступлению Молдавии.



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