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В украинском жюри «Евровидения» предложили изменить правила из-за России
24 мая 2021 | 13:26
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Россию нужно лишить права оценивать выступление украинских участников «Евровидения», а Украину — возможности ставить оценку российским исполнителям. С таким предложением выступил член профессионального жюри конкурса от Украины Игорь Кондратюк в своей колонке для издания «Обозреватель».
«Как по мне, оргкомитет «Евровидения» должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора!» — отметил Кондратюк.
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