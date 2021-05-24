В Colonial Pipeline подтвердили, что выплатили российским хакерам выкуп

24 мая 2021 | 13:30

В руководстве американской компании-оператора трубопровода Colonial Pipeline подтвердили изданию The Wall Street Journal факт выплаты выкупа российским хакерам в размере $4,4 млн.

Джозеф Блант сообщил, что такое решение было вызвано необходимостью быстрого восстановления работы трубопровода после хакерской атаки, которая поставила под угрозу снабжение топливом Восточного побережья США.

“Я понимаю, это решение было сильно противоречивым. Оно далось мне нелегко”, – сказал он.

Блант отметил, что одобрил выплату выкупа, поскольку в руководстве компании-оператора не были до конца осведомлены, насколько серьезно эта кибератака нарушила работу систем и сколько времени может уйти на ее устранение.

“Но это решение было правильным для страны”, – добавил он.

7 мая хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, крупный топливопровод, по которому доставляется горючее из штата Техас на восточное побережье США.

Ранее власти США сообщили, что работу трубопровода Colonial Pipeline парализовала хакерская группировка DarkSide, которая находится в России. Байден подчеркнул, что Москва должна нести ответственность за такие действия.

Накануне Bloomberg отмечало, что на крупнейшем топливопроводе США Colonial Pipeline, заработавшем вновь 12 мая после хакерской атаки, снова зафиксированы проблемы с компьютерными сетями.