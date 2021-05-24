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Wizz Air перенаправил рейс из Киева в Таллинн в обход Беларуси
24 мая 2021 | 13:57
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Европейская авиакомпания-лоукостер Wizz Air после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания основателя телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича как минимум один рейс перенаправила в обход Беларуси. Речь идет о рейсе Киев - Таллинн. Об этом пишет Bloomberg.
По словам представителя Wizz Air, из столицы Украины в столицу Эстонии перенаправлен, чтобы избежать воздушного пространства Беларуси. Он также сообщил, что Wizz Air "постоянно отслеживает и оценивает ситуацию".
Напомним, ранее сообщалось, что латвийская авиакомпания AirBaltic тоже решила не летать над Беларусью.
Также ожидается, что в ближайшие дни правительство Польши запретит полеты над этой страной авиакомпании LOT. Это фактически означает отмену рейса в Минск, а также то, что полеты в Москву будут осуществляться по новому маршруту в обход Беларуси.
Кроме того, предполагается, что премьер-министр Матеуш Моравецкий насегодняшнем саммите лидеров Европейского союза предложит ввести общий запрет на полеты для авиакомпаний из стран ЕС через белорусское воздушное пространство. Отметим, международное сообщество расценило принудительную посадку самолета в Минске для задержания Романа Протасевича как акт государственного терроризма.
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