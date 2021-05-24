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Лукашенко утвердил закон, разрешающий отключать связь в стране

24 мая 2021 | 13:59

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Александр Лукашенко подписал закон, который позволяет отключать связь по всей стране. Как говорится в документе, такие меры могут быть предприняты в случае угрозы национальной безопасности. Об этом пишет БЕЛТА.


Сообщается, что для предотвращения ситуаций, которые создают угрозу национальной безопасности Беларуси, могут быть приняты меры по ограничению работы сетей электросвязи. В частности, речь идет о сокращении времени, объемов их использования или изменении режимов работы. Также разрешается временное прекращение работы сетей связи.

Также сообщается, что полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при президенте Беларуси. Невыполнение операторами требований об отключении связи будет являться грубым нарушением, им грозят санкции вплоть до лишения лицензии.



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