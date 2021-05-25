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Лондон рассмотрит введение санкций против «Северного потока-2» из-за воздушного пирата Лукашенко

25 мая 2021 | 10:48

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Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Cеверного потока-2» из-за инцидента с самолетом Ryanair, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.


«Точных данных о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair нет, но трудно поверить, что это могло произойти без участия Москвы», считает глава британского МИДа.

«Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти», — заявил он.



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