Лондон рассмотрит введение санкций против «Северного потока-2» из-за воздушного пирата Лукашенко

25 мая 2021 | 10:48

Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Cеверного потока-2» из-за инцидента с самолетом Ryanair, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.

«Точных данных о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair нет, но трудно поверить, что это могло произойти без участия Москвы», считает глава британского МИДа.



«Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти», — заявил он.