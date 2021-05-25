Евросоюз запретил авиакомпаниям Беларуси полеты в Шенгенскую зону

25 мая 2021 | 10:57

Евросовет также призвал всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать перелета в Беларусь.

Саммит Европейского союза принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.

Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске, сообщил спикер председателя Совета Европы Баренд Лейтс в Twitter.

В частности, европейский политик обнародовал в микроблоге соответствующий документ.

В нем говорится, что Европейский совет решительно осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая, что грозит авиационной безопасности, и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и его девушки.