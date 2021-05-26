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Экс-генпрокурор Шокин заявил, что знает заказчика убийства Гонгадзе. Он спокойно живет в Украине
26 мая 2021 | 10:19
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Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что знает, кто является заказчиком убийства журналиста и учредителя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе и отметил, что он живет спокойно в Украине. Об этом он написал в своей книге, передают Українські Новини.
Хоть книга Шокина и носит название "Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине", однако в ней много историй из жизни экс-генпрокурора.
Книга была издана в 2020 году, но презентация ее состоялась накануне.
"Дело Гонгадзе незаверешено. Осталось главное – разоблачить заказчика, который спокойно живет в Украине. У меня есть личное мнение о личности заказчика", - пишет Шокин.
При этом, экс-генпрокурор не называет фамилии.
Вместе с тем, он также полагает, что дело об убийстве Гонгадзе и дело об убийстве другого журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, тесно связаны между собой.
"Я убежден, что заказчик тот же", - считает Шокин.
Он подчеркивает, что в 2016 году, после убийства Шеремета нужно было собрать группу прокуроров и следователей, которые расследовали дело Гонгадзе и они бы раскрыли дело Шеремета очень быстро.
Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Шокин уже говорил, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета, дело об убийстве которого засекретили, является один и тот же человек.
В 2010 году Генеральная прокуратура назвала заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко.
После чего дело в связи с его смертью предполагаемого заказчика убийства Гонгадзе было закрыто.
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