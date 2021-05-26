ТЕМА

Экс-генпрокурор Шокин заявил, что знает заказчика убийства Гонгадзе. Он спокойно живет в Украине

26 мая 2021 | 10:19

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что знает, кто является заказчиком убийства журналиста и учредителя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе и отметил, что он живет спокойно в Украине. Об этом он написал в своей книге, передают Українські Новини.


Хоть книга Шокина и носит название "Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине", однако в ней много историй из жизни экс-генпрокурора.

Книга была издана в 2020 году, но презентация ее состоялась накануне.

"Дело Гонгадзе незаверешено. Осталось главное – разоблачить заказчика, который спокойно живет в Украине. У меня есть личное мнение о личности заказчика", - пишет Шокин.

При этом, экс-генпрокурор не называет фамилии.

Вместе с тем, он также полагает, что дело об убийстве Гонгадзе и дело об убийстве другого журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, тесно связаны между собой.

"Я убежден, что заказчик тот же", - считает Шокин.

Он подчеркивает, что в 2016 году, после убийства Шеремета нужно было собрать группу прокуроров и следователей, которые расследовали дело Гонгадзе и они бы раскрыли дело Шеремета очень быстро.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Шокин уже говорил, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета, дело об убийстве которого засекретили, является один и тот же человек.

В 2010 году Генеральная прокуратура назвала заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

После чего дело в связи с его смертью предполагаемого заказчика убийства Гонгадзе было закрыто.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Edmondo Senatore. Божий человек
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100