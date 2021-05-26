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Лукашенко назвав Романа Протасевича учасником війни на Донбасі
26 мая 2021 | 13:45
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Олександр Лукашенко заявив, що затриманий 23 травня журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі і планував влаштувати "кривавий заколот" у Білорусі. Про це він сказав під час зустрічі з представниками білоруської влади у середу, коментуючи затримання Протасевича та його дівчини, яких він назвав "одним екстремістом зі своєю спільницею".
"Нехай його численні західні захисники дадуть відповідь на питання: на які спецслужби ця людина працювала? Не тільки він, а й його спільниця. Західні захисники повинні відповісти на питання: хто йому платив за участь у війні на Донбасі? Цього вони, напевно, бояться найбільше. Тому підняли виття. Досвід найманця у нього великий. Покидьок, який вбивав людей на південному сході України. Ці факти відомі не тільки у нас і в братській Росії, але і у всьому світі. І він особливо це не приховував. Власне, і тут, в Білорусі, він і його спільники також збиралися влаштувати бійню і кривавий заколот", - цитує Лукашенка "Беларусь сегодня".
У 2020 році Протасевич в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю говорив, що рік був у зоні АТО як журналіст-фрилансер.
Цю версію підтвердив і засновник "Азова" Андрій Білецький.
"Так, Роман справді разом з Азовом та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами під Широкиним, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово", - написав Білецький 25 травня в колонці на "Українській правді".
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