УДО віджало у вчених будівлю, МВС також намагається

УДО орендуватиме будівлю площею понад 1000 кв. метрів.

У Києві біля будівлі корпусу наукового Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця на вул. Богомольця, 8 зібралася акція проти оренди будівлі Управлінням держохорони.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Організатори "Мітингу за науку" закликають скасувати договір оренди на 10 років адміністративно-лабораторного корпусу інституту вартістю в одну гривню за рік. Йдеться про адміністративно-лабораторний корпус зі складом №1, загальною площею 1158,1 квадратного метра та частину асфальтного покриття загальною площею 780 квадратних метрів.

Наприкінці лютого стало відомо, що забрати будівлю в Інституту фізіології НАН для розміщення там особового складу хоче Міністерство внутрішніх справ. Йшлося про центральний корпус Інституту фізіології НАНУ на Богомольця, 4.

Як розповів LB.ua професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко, в цьому корпусі розміщується щонайменше вісім відділів Інституту, там стоїть електронний мікроскоп, два поверхи будівлі займає віварій.

“Там все, що потрібно для функціонування Інституту. Забрати цей корпус - це закриття провідного Інституту в галузі біології, фізіології. В цьому корпусі проводяться міжнародні конференції, там працювала купа майбутніх нобелевських лауреатів. В ньому були зроблені світового рівня відкриття, наприклад, створена система перфузії клітини”, - зазначав Досенко.

Зрештою президія НАН розглянула це питання і відмовила у проханні.