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Лукашенко погрожує світовою війною
26 мая 2021 | 13:51
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Олександр Лукашенко вважає можливою світову війну через Білорусь. Про це він сказав під час звернення до білоруської влади в середу, 26 травня.
"Кому вигідно демонізувати Білорусь, ми теж знаємо. Ми невелика країна, але ми дамо адекватну відповідь. У світі є подібні приклади. А перш ніж робити різкі необдумані руху, згадайте, що Білорусь - це центр Європи. І якщо тут щось спалахне, це чергова світова війна", - заявив Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнала Європа та Північна Америка.
Він сказав, що Білорусь не виграє у цій війні, але спробує завдати максимальної шкоди противнику.
"Тому перш ніж брязкати зброєю біля наших кордонів, треба подумати. Розумні люди розуміють, що відбувається. А тих, хто стоїть за провокацією, просто запитаю: невже ви не розумієте, якими катастрофічними наслідками це загрожує? Віддаєте ви собі звіт в своїх діях? Адже знаєте, що справедливість на нашому боці і відповідати все одно доведеться. Зупиніться!" - сказав Лукашенко.
Лукашенко натякнув, що розглядає санкції проти Білорусі як підготовку до нападу на Росію.
"Це гібридна сучасна війна. Потрібно зробити все, щоб вона не переросла в гарячу. Найближчим часом ми представимо громадськості все, що вони [затримані представники опозиції] наговорили, в тому числі і недавно затримані. Саме тому вони перейшли від організації бунтів до етапу удушення. Йде пошук нових вразливостей, і це спрямоване не тільки на нас: ми для них полігон, експериментальний майданчик перед кидком на Схід", - заявив Лукашенко.
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