В Киеве в троллейбус бросили коктейль Молотова, пострадала пассажирка

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко під час відвідування Музею памяті жертв Холокосту Яд ва-Шем в Єрусалимі (Ізраїль) в неділю, 14 січня 2007 р. В ході візиту до Ізраїлю Тимошенко відвідала християнські святині, побувала в Храмі Гроба Господнього, пройшла шляхом Ісуса Христа в Його останній день земного життя. Вона також зустрілася з Патріархом Православної церкви Єрусалиму Теофілосом ІІІ і отримала його благословення. Фото Олександра Прокопенка

Предварительно установлено, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажирка общественного транспорта, которую медики госпитализировали в больницу.

Так, правоохранителям поступил вызов о том, что на улице Драйзера горит троллейбус.

В Киеве мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в троллейбус. В результате этого произошло возгорание и пострадала пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.