ТЕМА

В Киеве в троллейбус бросили коктейль Молотова, пострадала пассажирка

26 мая 2021 | 19:45

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В Киеве мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в троллейбус. В результате этого произошло возгорание и пострадала пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.


Так, правоохранителям поступил вызов о том, что на улице Драйзера горит троллейбус.

Предварительно установлено, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажирка общественного транспорта, которую медики госпитализировали в больницу.

Злоумышленника задержали. Им оказался местный житель 1993 года рождения.



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