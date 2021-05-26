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В Киеве в троллейбус бросили коктейль Молотова, пострадала пассажирка
26 мая 2021 | 19:45
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В Киеве мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в троллейбус. В результате этого произошло возгорание и пострадала пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Так, правоохранителям поступил вызов о том, что на улице Драйзера горит троллейбус.
Предварительно установлено, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажирка общественного транспорта, которую медики госпитализировали в больницу.
Злоумышленника задержали. Им оказался местный житель 1993 года рождения.
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