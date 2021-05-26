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Британский премьер предпочел бы "гору трупов" новому локдауну

26 мая 2021 | 20:01

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Бывший советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс заявил, что его экс-начальник действительно произнес фразу "больше никаких чертовых локдаунов — пусть лучше растет гора трупов".


Соответствующее заявление Каммингс сделал во время слушаний в парламенте Великобритании в среду, 26 мая, пишет "Новое время".

Каммингс рассказал, что лично слышал, как премьер-министр Джонсон после совещания 31 октября 2020 года заявил, что не станет вводить новый локдаун в стране, даже если это повлечет "гору трупов".

Бывший советник Джонсона также раскритиковал премьера, отметив его несерьезное отношение к пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также запоздалое введения карантина в Великобритании.

В ответ на подобные заявления Джонсон сказал, что берет на себя всю ответственность за действия правительства. Он также заверил, что все действия властей во время пандемии были сделаны исключительно после консультаций с экспертами и специалистами.

При этом премьер-министр добавил, что никогда не говорил, что предпочел бы увидеть "гору трупов" вместо того, чтобы ввести очередной локдаун в Великобритании.



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