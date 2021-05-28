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Зеленський обіцяє, що невдовзі олігархи втратять значну частину активів

28 мая 2021 | 11:24

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Невдовзі буде представлений законопроєкт, який міститиме чіткі критерії для визначення олігархів.


«Ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми точно вбиваємо поняття, зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні. Впливу на мас-медіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо це буде, то ці люди отримують квиток під назвою «олігарх». Вони з’являться у спеціальному реєстрі, і тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів», — повідомив Президент.



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