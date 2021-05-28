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Белорусский предприниматель предложил 11 млн за арест Лукашенко
28 мая 2021 | 11:43
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Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало пообещал выплатить 11 миллионов евро силовикам или гражданским активистам, которым удастся арестовать президента Александра Лукашенко.
Они будет зарезервированы на счетах жертвователей и уйдут на специальный счет только после того, как президент Белоруссии будет задержан.
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