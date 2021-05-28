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Белорусский предприниматель предложил 11 млн за арест Лукашенко

28 мая 2021 | 11:43

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Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало пообещал выплатить 11 миллионов евро силовикам или гражданским активистам, которым удастся арестовать президента Александра Лукашенко.


Они будет зарезервированы на счетах жертвователей и уйдут на специальный счет только после того, как президент Белоруссии будет задержан.

Перечисление денег за арест, отметил Цепкало, гарантировано европейским законодательством. «Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится. Я абсолютно убежден, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком», — сказал он.

Валерий Цепкало хотел участвовать в президентских выборах в 2020 году, однако не был зарегистрирован. Он покинул страну после того, как в отношении него началась доследственная проверка. В стране на некоторое время осталась его жена, которая участвовала в избирательной кампании Светланы Тихановской.



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