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В 2021 году ЗАЗ планирует выпустить 10 тысяч автомобилей

28 мая 2021 | 12:02

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За последнее время автомобильный завод ЗАЗ начал быстро наращивать мощности.


В 2021 году Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) намерен собрать 10 тысяч автомобилей.
Об этом сообщил председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух на инвестиционном форуме UkraineInvest Talks: Dnipro, передает "Укравтопром".

По словам главы Запорожской ОГА, завод ЗАЗ начал быстро наращивать мощности. Так, только за последний квартал предприятие изготовило и реализовало 50 новых автобусов в Польшу.

Кроме этого, было заключено соглашение с компанией Renault, и до конца 2021 с конвейера предприятия должны сойти более 10 тысяч новых автомобилей.



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