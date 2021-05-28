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В 2021 году ЗАЗ планирует выпустить 10 тысяч автомобилей
28 мая 2021 | 12:02
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За последнее время автомобильный завод ЗАЗ начал быстро наращивать мощности.
В 2021 году Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) намерен собрать 10 тысяч автомобилей.
По словам главы Запорожской ОГА, завод ЗАЗ начал быстро наращивать мощности. Так, только за последний квартал предприятие изготовило и реализовало 50 новых автобусов в Польшу.
Кроме этого, было заключено соглашение с компанией Renault, и до конца 2021 с конвейера предприятия должны сойти более 10 тысяч новых автомобилей.
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