У Путина объяснили отказ России принимать рейсы из ЕС в обход Беларуси

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Авиационные власти РФ работают над разрешением экстраординарной ситуации с проблемой допуска самолетов из ЕС, сказал Песков. Кремль не видит повода для возникновения проблем в отношениях РФ и ЕС из-за трудностей с принятием ряда самолетов из Европы.

"Я убежден, что авиационные власти дадут необходимые разъяснения, но это технические моменты", - подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из Европы в Россию, обратно или через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения.

Отметим, глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил, что блок не исключает эскалации с РФ из-за того, что Москва не принимает европейские авиарейсы.