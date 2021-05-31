ТЕМА

Лавров заявил, что Россия готова к отключению SWIFT

31 мая 2021 | 15:48

распечатать        комментарии [0]       добавить в

По словам главы МИД РФ, Евросоюз не раз доказывал, что он ненадежный партнер


"Евросоюз да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения", - сказал он.

Как указал министр, Россия хотела бы, чтобы все заключенные договоренности выполнялись, но отрицательных примеров немало. "Я уверен, что наше правительство, Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что недавно на заседании межправительственного совета ЕАЭС обсуждались вопросы более плотного использования национальных валют в расчетах. "В целом также обсуждался переход на валюты, которые не будут зависеть от доллара, чьим положением грубо злоупотребляют США на протяжении многих лет", - заметил глава российского МИД.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против "Северного потока - 2", Росатома, "русских олигархов", а также к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT в случае "вторжения на Украину".
ТАСС


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

фото: официальная служба Президента США. Барак Обама в Овальном кабинете общается с Президентом России Дмитрием Медведевым.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100