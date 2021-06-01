Премьер Беларуси заявил о "финишной прямой" в согласовании интеграции с РФ

01 июня 2021 | 17:17

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о финишной прямой в согласовании интеграции с Россией.

Об этом он сказал после совещания с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко, передает "ДС" со ссылкой на "СБ.Беларусь сегодня".

"Фактически мы выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Беларуси и России. В целом эти подходы поддержаны, и нам осталось дошлифовать немного вопросов с тем, чтобы не позднее лета завершить всю работу и внести главам государств подготовленные решения по этому поводу", — сказал премьер.

По его словам, речь не идет о каком-либо ущербе политическому или экономическому суверенитету Беларуси.

"Мы выстраиваем новую модель отношений в рамках единого экономического пространства, чтобы создать не просто равные условия, а новые модели экономик, которые должны развиваться синхронно", — сказал белорус.