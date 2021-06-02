У суді луснула перша справа за антизлодійським законом

02 июня 2021 | 08:36

Зарічний районний суд міста Суми відмовив у задоволенні клопотання про продовження строку дії покладених обов'язків на 64-річного кримінального авторитета Сергія Семенченка на прізвисько "Жаба", якого підозрюють у поширенні злочинного впливу (ч.1 ст.255-1 КК України) та примушуванні до виконання цивільно-правових зобов'язань (ч.2 ст.355 КК України). Відповідне рішення 25 травня 2021 року ухвалив служитель Феміди Олексій Сибільов.

Йдеться про відлуння кримінально-гумористичної історії, старт якій було покладено на початку лютого поточного року, коли в Департаменті стрітегічних розслідувань Нацполіції звітували про винесення першого в історії України обвинувального вироку за нормами так званого "антизлодійського закону".

Як раніше зазначалося на сторінках Dетектив-Info "піонером", дії якого було кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу про так званих "злодіїв в законі", випало стати пенсіонеру з Сум Миколі Островерхову за наслідками залучення ним представників кримінального світу задля вирішення питання щодо обміну кобилами з Людмилою Бізяєвою.

А достойником, до якого звертався Островерхов у "кінській історії" по допомогу, слідство вважає раніше тричі судимого ще за радянських часів "Жабу" з близького оточення 66-річного Сергія Лисенко, що відомий в статусі так званого злодія в законі на прізвисько "Льора Сумськой".

З матеріалів судового реєстру випливає, що 23 березня поточного року Семенченка/"Жабу" було затримано правоохоронцями. Наступного дня чоловіку визначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави в розмірі 181,6 тис. грн.

Відповідні кошти вже 25 березня було внесено, після чого Сергія Володимировича відпустили, поклавши на нього низку зобов'язань на кшталт заборони відлучатися за межі Сум без дозволу правоохоронців, здачі закордонних паспортів, носіння електронного засобу контролю тощо до 21 травня 2021 року включно.

25 травня суд перейшов до вирішення клопотання правоохоронців щодо їх продовження. Тут захист підозрюваного наполягав: в історії взагалі відсутній предмет розгляду, оскільки термін раніше встановлених зобов'язань відносно Семенченка сплинув, а сам чоловік перебуває на лікуванні.

Вивчивши копії документів, згідно яким "Жаба" перебуває на стаціонарному лікуванні з діагнозом, що перешкоджає явці до суду, служитель Феміди Сибільов відмовив у задоволенні клопотання силовиків.

Детектив-інфо