Есть шанс, что отменят нафталиновое звание "Заслуженного журналиста"

02 июня 2021 | 10:54

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов просит Президента Владимира Зеленского отменить звание "Заслуженный журналист Украины", Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выступает против.

Об этом председатель НСЖУ Сергей Томиленко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини

Призыв отменить данное звание поступил накануне Дня журналиста - 6 июня.

"Большинство общественных деятелей и представителей СМИ в Совете по вопросам свободы слова при Президенте Украины обратились к Владимиру Зеленскому с призывом отменить звание "Заслуженный журналист Украины". В частности, Президенту рекомендуют прекратить практику присвоения почетного звания журналистам и инициировать внесение соответствующих изменений в Закон "О государственных наградах". В Национальном союзе журналистов Украины осуждают подобную инициативу, которая по убеждению председателя НСЖУ Сергея Томиленко, направлена исключительно на ослабление роли журналистов в обществе и является пренебрежительной для сотен авторитетных представителей СМИ, получивших почетное звание как в годы независимости, так и при каденции Владимира Зеленского", - написал он.

Отмечается, что 8 членов Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины во время заседания 1 июня в Офисе Президента поддержали решение рекомендовать Зеленскому "прекратить практику присвоения почетного звания "Заслуженный журналист Украины".

Они убеждены, что потребность в награждении журналистов органами власти "отпадает", а само почетное звание унаследовано "как элемент наградной системы Советского Союза".

Соответствующий проект решения совета инициировал Максим Кречетов, бывший сотрудник "Студии 1+1", а ныне член наблюдательного совета Общественного вещания (представляет парламентскую фракцию партии "Слуга народа").

Томиленко уверен, что намерение отменить звания только для журналистов при том, что законодательство предусматривает более 40 почетных званий, является несправедливым и направленным на нивелирование профессии и обесценивание взноса журналистов в построение государства.

Он подчеркнул, что особое значение почетное звание имеет для работников СМИ в регионах.

"Журналист - важная и достойная профессия. Почетное звание следует рассматривать не как частное право Президента поощрять лояльных журналистов, а как обязанность государства отмечать граждан за заслуги перед Украиной. Согласен, что среди столичных журналистов, которые имеют "прописку" на улицах Банковой или Грушевского, звание "Заслуженный" не ценится в полной мере. Но для работников региональных СМИ государственная награда - это свидетельство важности профессии, многолетнего вклада в развитие информационного пространства Украины", - убежден Томиленко.

НСЖУ считает, что справедливо говорить о реформе всей системы государственных наград, а не лишении только журналистов права на почетное звание.

В то же время Совет по свободе слова и защиты журналистов при Президенте должен не бороться со званиями, а сосредоточиться на решении наиболее острых проблем свободы слова и защите прав журналистов, тем более, что Зеленский своими указами уже присвоил звание "Заслуженный журналист Украины" по меньшей мере девяти медийным работникам.

Кроме Кречетова, призыв отменить государственную награду для журналистов поддержали еще 7 членов совета.

С протестом против отмены звания "Заслуженный журналист Украины" к членам Совета по вопросам свободы слова также письменно обратились правления Запорожского, Ивано-Франковского, Днепропетровского, Ривненского, Львовского, Кировоградского, Херсонского и Киевского союзов журналистов.

"Есть вопросы к процедуре выдвижения... Возможно, стоит пересмотреть критерии представления к высокой награде: ограничить максимальное количество присвоений в год, урегулировать размытые представления, отказаться от доплат. А самый важный вопрос: почему именно сейчас возникает необходимость отменить звание? Разве журналисты не рискуют своей жизнью, выполняя свой профессиональный и гражданский долг? Разве они не имеют права, как и представители других профессий, признания особых заслуг перед украинским народом?" - говорится в обращении правления столичной организации НСЖУ.