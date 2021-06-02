Лукашенко ответил "ЛНР" о выдаче Протасевича

02 июня 2021 | 11:16

Александр Лукашенко заявил, что представители "ЛНР" могут приехать и допросить бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом он сообщил во время заседания с участием членов правительства.

Совещание было посвящено рабочей поездке Лукашенко в Сочи, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Есть нюансы: на Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. На что я сказал президенту Путину, это я ему напомнил, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что, если у них [ведущих это дело следователей] будут вопросы к ним, — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей убивали они там, на Донбассе», — сказал он.

Лукашенко заявил, что задержанный Роман Протасевич «убивал людей на Донбассе» и планировал «бойню в Беларуси».